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Эталон опасности: при каких условиях есть риск распространения чумы в Украине

Здоровье 19:18   08.10.2026
Оксана Якушко
Эталон опасности: при каких условиях есть риск распространения чумы в Украине Чумной доктор. Фото: flickr

У ВООЗ до сих пор нет полной картины распространения чумы в РФ. «Объектив» выяснял, при каких условиях Украине грозит  распространение этой опасной инфекционной болезни.

СМИ сообщают о якобы уже втором больном тяжелой пневмонией

Похоже, в России всерьез работают над приближением апокалипсиса – и в дополнение к войне организовали чуму. И не кое-где, а в Противочумном институте в Восточной Сибири, в Иркутской области. 28-летнюю сотрудницу этого исследовательского центра еще в конце сентября госпитализировали с тяжелой пневмонией, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, после чего она вскоре скончалась.

«По информации из открытых источников, после этого установили 197 контактных лиц, 189 из них госпитализировали и изолировали. В медиа распространяется информация о возможной легочной форме чумы. В то же время, диагноз чумы официально не подтвержден. Официальные российские органы сообщают о пневмонии неустановленной этиологии. При этом на официальном сайте территориального управления Роспотребнадзора обнародовали информацию о подозрении на особо опасную инфекцию. К этой категории инфекций относится, в частности, чума», — информирует ЦОС.

Сотрудница института имела симптомы, похожие на пневмонию, после того, как якобы разбила пробирку с бактерией чумы. Сейчас в СМИ появилась информация о предположительно еще одном работнике этого же учреждения, заболевшем тяжелой пневмонией.

В ВООЗ нет полной картины относительно чумы в РФ

Но выяснить, что именно происходит в РФ, есть ли там вспышка чумы и потенциальная угроза эпидемии, пока невозможно. ВООЗ, которая в 2020 году проморгала начало пандемии COVID-19, срочно направила официальный запрос к россиянам по поводу текущей ситуации, обеспокоены и в США.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреис признался, что до сих пор нет «полной картины» относительно ситуации с вероятной чумой в России, 7 октября сообщил The Guardian.

«У нас еще нет полной картины этого случая и мы не можем провести полную оценку рисков… Своевременный, полный и прозрачный обмен информацией чрезвычайно важен для обеспечения точной оценки потенциальных рисков для населения», — подчеркнул гендиректор ВООЗ.

Где фиксировали чуму с 2019-2025 годах. Фото: ВООЗ

Чуму фиксируют в мире ежегодно

Нынешнюю ситуацию со случаем заболевания чумой в Иркутске оцениваем, как очень низкий риск, говорит главный государственный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота. И причина не только в расстоянии – периодически инфекционную болезнь регистрируют по всему миру.

«Эпидемии чумы случались в Африке, Азии и Южной Америке, но с 1990-х годов большинство случаев заболевания среди людей регистрируются в Африке, особенно в Демократической Республике Конго и Мадагаскаре. На Мадагаскаре случаи бубонной чумы регистрируют почти ежегодно во время эпидемического сезона (с сентября по апрель)», – официально сообщает ВООЗ.

Единственное место, где нет чумы – это Океания. На всех других континентах она как заболевание животных есть. Следовательно, и риск заражения чумой человека существует везде, где природные есть очаги чумы (бактерии, животные-резервуары и переносчики) и человеческое население, подробно объясняет ВООЗ.

Работники чумных бараков Мукден, Маньчжурия Фото: picryl

Эталон опасности

«Чума является эталоном опасной инфекции. Потому что передается воздушно-капельным путем, через кашель, чихание, генерализируется быстро и защиты почти нет. Но дело в том, что у нас нет этих природных очагов. От человека к человеку чума может распространяться, но ее реально локализовать. И если вовремя назначить антибактериальные препараты, то, как правило, прогноз положительный», – успокаивает Павел Нартов, медицинский директор Харьковской областной инфекционной больницы.

Это в Средневековье чума выкашивала города и страны, но с появлением антибиотиков ее удалось обуздать. Бактерия-возбудитель чувствительна к ряду антибиотиков, которые можно купить в аптеке.

Что касается возможного распространения легочной чумы, то аэропорты, принимающие рейсы из РФ, в частности в Турции, уже встречают пассажиров с термометрами – как во времена пандемии COVID-19.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2026 в 19:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У ВООЗ до сих пор нет полной картины распространения чумы в РФ. «Объектив» выяснял, при каких условиях Украине грозит  распространение этой опасной инфекционной болезни.".