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• Дата публикации материала: 25 ноября 2026 в 18:57;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За 10 месяцев текущего 2026 года в ДТП на Харьковщине погибло меньше людей, чем в прошлом году, сообщили МГ «Объектив» в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".