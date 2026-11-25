100 смертельных ДТП в 2026 году: стало ли меньше жертв на дорогах Харьковщины
За 10 месяцев текущего 2026 года в ДТП на Харьковщине погибло меньше людей, чем в прошлом году, сообщили МГ «Объектив» в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
100 уголовных правонарушений по фактам дорожно-транспортных происшествий (ДТП) со смертельным исходом (погибли 118 человек) зарегистрировали за 10 месяцев 2026 года следователи подразделений ГУНП в Харьковской области.
Для сравнения, за аналогичный период в 2021 году зарегистрировали 134 уголовных производства (погибли 167 человек),
в 2022 году – 85 (погибли 118 человек),
в 2023 году – 135 (погибли 150 человек),
в 2024 году – 112 (погибли 192 человека),
в 2025 году – 100 (погибли 167 человек).
Учитывая статистические показатели, можно говорить, что количество ДТП со смертельным исходом имеет тенденцию к уменьшению в 2026 году по сравнению с прошлыми годами, отметили в Нацполиции.