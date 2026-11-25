Проект бюджета Харькова на 2027 год уже подготовил горсовет. Согласно документу, доходы громады планируются на уровне 22,8 миллиарда гривен, а расходы — 22,6 миллиарда гривен.

На местные программы направят 19,2 миллиарда, а резервный фонд составит 150 миллионов гривен при оборотном остатке средств в 3 миллиона. Профицит определен в сумме 2,2 миллиарда гривен, дефицит — 2,9 миллиарда гривен. Полный проект бюджета можно загрузить по ссылке.

Откуда город планирует получить деньги

Основную часть доходов бюджета Харькова в 2027 году сформируют налоговые поступления — их ожидают на уровне 21,2 миллиарда гривен. Больше всего городской казне принесет налог на доходы физлиц (НДФЛ) — 13,2 миллиарда гривен, из которых 12,2 миллиарда составит налог с заработных плат, 478,2 миллиона — с других доходов, 288,2 миллиона — по результатам годового декларирования и 253,9 миллиона — с доходов специалистов резидентов «Дія Сіті».

Местные налоги и сборы обеспечат 6,2 миллиарда гривен. Основная доля здесь приходится на единый налог (4,4 миллиарда гривен, из которых 3,9 миллиарда уплатят физические лица и 539,9 миллиона — юридические) и налог на имущество (1,8 миллиарда гривен, в частности 835,6 миллиона — арендная плата за землю с юрлиц, 529,7 миллиона — земельный налог с юрлиц и 271,9 миллиона — налог на недвижимость). Акцизный налог принесет еще 1,8 миллиарда гривен: 1,1 миллиарда — с розничной торговли подакцизными товарами вроде табака и алкоголя, а 710,2 миллиона — акциз с топлива. Кроме того, неналоговые поступления составят 331,9 миллиона гривен (в частности 134,8 миллиона — административные сборы и платежи, 14,7 миллиона — админштрафы), а отдельный блок доходов сформируют межбюджетные трансферты из госбюджета, включая образовательную субвенцию и дотации.

На что будут тратить бюджетные средства

Расходная часть охватывает текущее содержание городского хозяйства, социальную сферу, безопасность и развитие инфраструктуры:

Общественный транспорт и дорожное хозяйство

2,7 миллиарда гривен по линии Департамента по вопросам критической инфраструктуры — на обеспечение предоставления услуг по перевозке пассажиров электротранспортом (1,8 миллиарда — на содержание и развитие метрополитена, 495,6 миллиона — на наземный электротранспорт и 401,6 миллиона — на развитие сети метро за счет средств госбюджета)

(1,8 миллиарда — на содержание и развитие метрополитена, 495,6 миллиона — на наземный электротранспорт и 401,6 миллиона — на развитие сети метро за счет средств госбюджета) 1,5 миллиарда гривен по линии Департамента строительства и дорожного хозяйства по той же статье (1,1 миллиарда — на содержание и развитие наземного электротранспорта и 354,3 миллиона — на публичные инвестпроекты в сфере транспорта)

1,3 миллиарда гривен — на содержание и развитие автомобильных дорог (плюс 30 миллионов — на инвестпроекты в дорожном хозяйстве)

Критическая инфраструктура и теплоснабжение

1,3 миллиарда гривен — на публичные инвестиционные проекты в сфере ЖКХ

1,2 миллиарда гривен — на производство, транспортировку и поставку тепловой энергии

5 миллионов гривен — на деятельность водопроводно-канализационного хозяйства

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство

2,8 миллиарда гривен распределит Департамент ЖКХ (в частности 1,5 миллиарда — на эксплуатацию и техобслуживание жилого фонда, 490,8 миллиона — на благоустройство и 584,1 миллиона — на учреждения и мероприятия культуры и искусства)

757,6 миллиона гривен на благоустройство предусмотрено по линии Департамента строительства и дорожного хозяйства, 110,6 миллиона — по линии Департамента по благоустройству, восстановлению и реконструкции

Восстановление и реконструкция

300 миллионов гривен — на подготовку публичных инвестиционных проектов в сфере образования, 55 миллионов гривен — на подготовку инвестпроектов в сфере ЖКХ

215 миллионов гривен — на техобслуживание жилого фонда

20 миллионов — на предотвращение аварий на объектах коммунальной собственности

10 миллионов — на реставрацию и охрану памятников культурного наследия

Социальная защита, медицина, образование, культура и спорт

Социальная защита : 815,7 миллиона гривен для Департамента соцполитики (в частности 222,7 миллиона — на социальные и реабилитационные услуги для пожилых людей и лиц с инвалидностью) и 58,1 миллиона — для Департамента служб по делам детей

Здравоохранение: 741,9 миллиона гривен (131,8 миллиона — на первичную помощь, 101,1 миллиона — на амбулаторно-поликлиническую и 25,6 миллиона — на стоматологическую)

Образование: 572,7 миллиона гривен (398,4 миллиона — на работу предприятий и учреждений отрасли, 68,6 миллиона — на внешкольное образование, 33,8 миллиона — на подготовку инвестпроекты и 18,5 миллиона — на среднее образование за счет города)

Культура и спорт: 502,9 миллиона гривен — на Департамент культуры (в частности 349,3 миллиона — на школы искусств и 66,5 миллиона — на библиотеки) и 320 миллионов — на Департамент по делам семьи, молодежи и спорта (в частности 86,5 миллиона — на детско-юношеский спорт и 51,8 миллиона — на подготовку инвестпроектов)

Гражданская защита и тероборона

111,8 миллиона гривен — на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (95,1 миллиона — на предотвращение и ликвидацию ЧС и 16,7 миллиона — на спасение на водоемах)

300 миллионов гривен — субвенция из местного бюджета в государственный на выполнение Комплексной программы повышения уровня публичной безопасности и содействия организации теробороны в Харькове на 2018–2028 годы

Публичные инвестиционные проекты

Отдельным приложением к проекту бюджета утверждены объемы публичных инвестиций — всего 2,6 миллиарда гривен, из которых 1,4 миллиарда составляют средства местного бюджета, а 1,2 миллиарда — местные займы.

Модернизация теплосетей является крупнейшим инвестиционным направлением: 821,6 миллиона гривен за счет местных заимствований направят на внедрение распределенной генерации для КП «Харьковские тепловые сети», а еще 450 миллионов — на реконструкцию и восстановление тепловых сетей.

На строительство семи новых противорадиационных укрытий на территории шести школ и одного детсада заложено 609,9 миллиона гривен: по 100 миллионов для лицеев № 51 и № 164, по 50 миллионов для лицея № 53 и детсада № 143, 120 миллионов для гимназии № 115, 41,7 миллиона для лицея № 162 и 148,2 миллиона для лицея № 87.

Также в перечне инвестпроектов предусмотрено 334,3 миллиона гривен (за счет местных займов) на обновление подвижного состава общественного транспорта и по 10 миллионов — на реконструкцию трамвайных путей и контактной сети на просп. Героев Харькова и ул. Полтавский Шлях.

На продолжение строительства и реконструкции объектов Харьковского зоопарка заложили 100 миллионов гривен (общая стоимость многолетнего проекта — 320 миллионов). Еще 113 миллионов гривен направят на аварийно-восстановительный ремонт многоквартирных домов (в частности ЖСК, ЖК и ОСМД), 51,8 миллиона — на строительство детского центра оздоровления и отдыха «Харьков» в Закарпатской области, 33,8 миллиона — на капремонт и благоустройство Харьковского дворца детского и юношеского творчества на просп. Тракторостроителей, 30 миллионов — на реконструкцию Лопанской набережной и переулка Лопанского с созданием пешеходной зоны, а 15 миллионов гривен — на реконструкцию сетей наружного освещения.