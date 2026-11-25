Проєкт бюджету Харкова на 2027 рік вже підготувала міськрада. Згідно з документом, доходи громади плануються на рівні 22,8 мільярда гривень, а видатки — 22,6 мільярда.

На місцеві програми спрямують 19,2 мільярда, а резервний фонд становитиме 150 мільйонів гривень при оборотному залишку коштів у 3 мільйони. Профіцит визначено у сумі 2,2 мільярда гривень, дефіцит — 2,9 мільярда гривень. Повний проєкт бюджету можна завантажити за посиланням.

Звідки місто планує отримати гроші

Основну частину доходів бюджету Харкова у 2027 році сформують податкові надходження — їх очікують на рівні 21,2 мільярда гривень. Найбільше міській скарбниці принесе податок на доходи фізосіб (ПДФО) — 13,2 мільярда гривень, із яких 12,2 мільярда становитиме податок із заробітних плат, 478,2 мільйона — з інших доходів, 288,2 мільйона — за результатами річного декларування та 253,9 мільйона — з доходів резидентів «Дія Сіті».

Місцеві податки та збори забезпечать 6,2 мільярда гривень. Основна частка тут припадає на єдиний податок (4,4 мільярда гривень, з яких 3,9 мільярда сплатять фізичні особи і 539,9 мільйона — юридичні) та податок на майно (1,8 мільярда гривень, зокрема 835,6 мільйона — орендна плата за землю з юросіб, 529,7 мільйона — земельний податок із юросіб та 271,9 мільйона — податок на нерухомість). Акцизний податок принесе ще 1,8 мільярда гривень: 1,1 мільярда — з роздрібної торгівлі підакцизними товарами на кшталт тютюну й алкоголю, а 710,2 мільйона — акциз із пального. Крім того, неподаткові надходження складуть 331,9 мільйона гривень (зокрема 134,8 мільйона — адміністративні збори та платежі, 14,7 мільйона — адмінштрафи), а окремий блок доходів сформують міжбюджетні трансферти з держбюджету, включно з освітньою субвенцією та дотаціями.

На що витрачатимуть бюджетні кошти

Видаткова частина охоплює поточне утримання міського господарства, соціальну сферу, безпеку та розвиток інфраструктури:

Громадський транспорт і дорожнє господарство

2,7 мільярда гривень по лінії Департаменту з питань критичної інфраструктури — на забезпечення надання послуг із перевезення пасажирів електротранспортом (1,8 мільярда — на утримання та розвиток метрополітену, 495,6 мільйона — на наземний електротранспорт і 401,6 мільйона — на розвиток мережі метро за рахунок коштів держбюджету)

1,5 мільярда гривень по лінії Департаменту будівництва і шляхового господарства за тією ж статтею (1,1 мільярда — на утримання та розвиток наземного електротранспорту і 354,3 мільйона — на публічні інвестпроєкти у сфері транспорту)

1,3 мільярда гривень — на утримання та розвиток автомобільних доріг (плюс 30 мільйонів — на інвестпроєкти в дорожньому господарстві)

Критична інфраструктура та теплопостачання

1,3 мільярда гривень — на публічні інвестиційні проєкти у сфері ЖКГ

1,2 мільярда гривень — на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії

5 мільйонів гривень — на діяльність водопровідно-каналізаційного господарства

Житлово-комунальне господарство та благоустрій

2,8 мільярда гривень розподілить Департамент ЖКГ (зокрема 1,5 мільярда — на експлуатацію та техобслуговування житлового фонду, 490,8 мільйона — на благоустрій і 584,1 мільйона — на заклади й заходи культури та мистецтва)

757,6 мільйона гривень на благоустрій передбачено по лінії Департаменту будівництва і шляхового господарства, 110,6 мільйона — по лінії Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції

Відбудова та реконструкція

300 мільйонів гривень — на підготовку публічних інвестиційних проєктів у галузі освіти, 55 мільйонів гривень — на підготовку інвестпроєктів у сфері ЖКГ

215 мільйонів гривень — на техобслуговування житлового фонду

20 мільйонів — на запобігання аваріям на об’єктах комунальної власності

10 мільйонів — на реставрацію й охорону пам’яток культурної спадщини

Соціальний захист, медицина, освіта, культура та спорт

Соціальний захист: 815,7 мільйона гривень для Департаменту соцполітики (зокрема 222,7 мільйона — на соціальні та реабілітаційні послуги для літніх людей та осіб з інвалідністю) і 58,1 мільйона — для Департаменту служб у справах дітей

Охорона здоров’я: 741,9 мільйона гривень (131,8 мільйона — на первинну допомогу, 101,1 мільйона — на амбулаторно-поліклінічну та 25,6 мільйона — на стоматологічну)

Освіта: 572,7 мільйона гривень (398,4 мільйона — на роботу підприємств і установ галузі, 68,6 мільйона — на позашкільну освіту, 33,8 мільйона — на підготовку інвестпроєктів та 18,5 мільйона — на середню освіту коштом міста)

Культура та спорт: 502,9 мільйона гривень — на Департамент культури (зокрема 349,3 мільйона — на мистецькі школи та 66,5 мільйона — на бібліотеки) і 320 мільйонів — на Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту (зокрема 86,5 мільйона — на дитячо-юнацький спорт та 51,8 мільйона — на підготовку інвестпроєктів)

Цивільний захист та тероборона

111,8 мільйона гривень — на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій (95,1 мільйона — на запобігання й ліквідацію НС та 16,7 мільйона — на рятування на водоймах)

300 мільйонів гривень — субвенція з місцевого бюджету до державного на виконання Комплексної програми підвищення рівня публічної безпеки та сприяння організації тероборони в Харкові на 2018–2028 роки

Публічні інвестиційні проєкти

Окремим додатком до проєкту бюджету затверджено обсяги публічних інвестицій — загалом 2,6 мільярда гривень, з яких 1,4 мільярда становлять кошти місцевого бюджету, а 1,2 мільярда — місцеві позики.

Модернізація тепломереж є найбільшим інвестиційним напрямом: 821,6 мільйона гривень за рахунок місцевих позик спрямують на впровадження розподіленої генерації для КП «Харківські теплові мережі», а ще 450 мільйонів — на реконструкцію та відновлення теплових мереж.

На будівництво семи нових протирадіаційних укриттів на території шести шкіл і одного дитсадка закладено 609,9 мільйона гривень: по 100 мільйонів для ліцеїв № 51 та № 164, по 50 мільйонів для ліцею № 53 та дитсадка № 143, 120 мільйонів для гімназії № 115, 41,7 мільйона для ліцею № 162 та 148,2 мільйона для ліцею № 87.

Також у переліку інвестпроєктів передбачено 334,3 мільйона гривень (коштом місцевих позик) на оновлення рухомого складу громадського транспорту та по 10 мільйонів — на реконструкцію трамвайних колій і контактної мережі на просп. Героїв Харкова й вул. Полтавський Шлях.

На продовження будівництва та реконструкції об’єктів Харківського зоопарку заклали 100 мільйонів гривень (загальна вартість багаторічного проєкту — 320 мільйонів). Ще 113 мільйонів гривень спрямують на аварійно-відновлювальний ремонт багатоквартирних будинків (зокрема ЖБК, ЖК та ОСББ), 51,8 мільйона — на будівництво дитячого центру оздоровлення та відпочинку «Харків» у Закарпатській області, 33,8 мільйона — на капремонт і благоустрій Харківського палацу дитячої та юнацької творчості на просп. Тракторобудівників, 30 мільйонів — на реконструкцію Лопанської набережної та провулку Лопанського зі створенням пішохідної зони, а 15 мільйонів гривень — на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення.