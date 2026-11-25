Живими ялинками прикрасять Харків до свят: де вже висадили (фото)
У сквері Сафарова висадили нову ялину – п’ятиметрове дерево розмістили в самому центрі локації, повідомили в СКП “Харківзеленбуд”.
Комунальники уже готуються прикрасити її до різдвяних свят.
“Найближчими днями такі ж живі ялини з’являться й в інших районах міста, де їх також вберуть у святковий декор”, – додали у КП.
Нагадаємо, Держекоінспекція у Харківській області розпочала щорічну операцію «Новорічна ялинка». Інспектори перевірятимуть місця продажу хвойних дерев, аби виявити незаконну вирубку, транспортування та реалізацію хвойних дерев.