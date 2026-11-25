В сквере Сафарова высадили новую елку – пятиметровое дерево разместили в самом центре локации, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

Коммунальщики уже готовятся украсить ее к рождественским праздникам.

«В ближайшие дни такие же живые елки появятся и в других районах города, где их также оденут в праздничный декор», — добавили в КП.

Напомним, Госэкоинспекция в Харьковской области начала ежегодную операцию «Новогодняя елка». Инспекторы будут проверять места продаж хвойных деревьев, чтобы выявить незаконную вырубку, транспортировку и реализацию хвойных деревьев.