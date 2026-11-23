В Саржином яру в этом году обновили спортивные тренажеры, возобновили работу детского интерактивного фонтана и высадили извилистые ивы вдоль ручья, рассказал МГ «Объектив» спикер СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко.

По его словам, помимо ежедневной уборки и ухода за зелеными насаждениями, в Саржином и Китлярчином ярах коммунальщики постоянно обслуживают инженерные сети, чтобы жители могли бесперебойно набирать воду.

«Чтобы не засорялись водоотводы, а трубы, подводящие воду, были в надлежащем состоянии. Что касается купели, то это текущая работа: ее постоянно моют и чистят. Перед праздниками, когда мы знаем, что люди будут приходить искупаться, наши специалисты отдельно приходят и отмывают ее, чтобы горожане могли и нормально набрать воду, и при необходимости окунуться», — пояснил Кравченко.

В этом году в Саржином яру также благоустроили нескольких популярных локаций для отдыха и занятий спортом.

«Мы высадили извилистую иву вдоль ручейка — многие горожане ее уже оценили. Также возобновили работу интерактивного фонтана для детворы, где можно испытать в действии винт Архимеда и поуправлять плотинами. Кроме того, мы восстановили спортивные тренажеры, потому что многие из них имели ненадлежащий вид и не функционировали как следует. Их забрали, починили, перекрасили и вернули назад. Теперь это обновленная площадка, и каждое утро там видим очереди из желающих позаниматься», — добавил спикер предприятия.