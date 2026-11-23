В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что в понедельник, 23 ноября, на Харьковщине вновь будут действовать графики почасовых отключений света (ГПО).

Это необходимо в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов, уточнили энергетики. Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 01:00-04:30; 11:30-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00

1.2 01:00-04:30; 11:30-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00

2.1 11:30-15:00; 18:30-24:00

2.2 08:00-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00

3.1 04:30-08:00; 15:00-20:00

3.2 04:30-08:00; 15:00-20:00; 22:00-24:00

4.1 06:00-08:00; 11:30-13:00; 15:00-18:30

4.2 06:00-08:00; 15:00-18:30

5.1 08:00-11:30; 15:00-18:30; 20:00-22:00

5.2 08:00-11:30; 13:00-18:30; 20:00-22:00

6.1 00:00-01:00; 08:00-11:30; 13:00-18:30; 20:00-22:00

6.2 00:00-01:00; 06:00-11:30; 13:00-15:00; 18:30-22:00

Перечень адресов по очередям – здесь. Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).