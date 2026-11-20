В АО «Харьковоблэнерго» написали утром 19 ноября, что в Харькове и области введены аварийные отключения света.

Сетевые ограничения, объяснили в облэнерго, обусловлены сложной ситуацией в Объединенной энергетической системе Украины в результате вражеских обстрелов энергетических объектов.

«Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, сохранять спокойствие и, по возможности, экономно потреблять электроэнергию», – добавили энергетики.

Одновременно продолжают действовать и графики почасовых отключений света.