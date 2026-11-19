Последствия удара российского БпЛА по магазину в Харькове: фото
В результате удара российского БпЛА вечером 19 ноября пострадали 7 человек, среди них ребенок. Под ударом был Салтовский район Харькова.
Как сообщили в ГСЧС в Харьковской области, удар пришелся в крышу магазина возле остановки общественного транспорта. Повреждения получили торговые объекты и аптека.
По информации начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, шесть человек госпитализировали. Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что среди пострадавших 13-летняя девочка и 16-летний парень.
Спасатели обследовали поврежденные помещения. Психологи ГСЧС оказывали помощь пострадавшим.
Напомним, «прилет» произошел около 17:55.