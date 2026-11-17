Российские БпЛА атаковали Чугуев, три женщины испытали острую реакцию на стресс, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Один из ударных беспилотников ударил по частному сектору города.

В результате атаки разрушен жилой дом — в здании горели конструктивные элементы на площади 200 кв. м.

Также в результате удара повреждены соседние домовладения.

На месте происшествия работали оперативные подразделения ГСЧС и офицер-спасатель громады.

Напомним, начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил, что ночью и утром 17 ноября зафиксировали как минимум три удара РФ.