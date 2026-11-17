Три женщины пострадали: россияне ударили БпЛА по Чугуеву на Харьковщине (фото)
Российские БпЛА атаковали Чугуев, три женщины испытали острую реакцию на стресс, сообщает ГСЧС в Харьковской области.
Один из ударных беспилотников ударил по частному сектору города.
В результате атаки разрушен жилой дом — в здании горели конструктивные элементы на площади 200 кв. м.
Также в результате удара повреждены соседние домовладения.
На месте происшествия работали оперативные подразделения ГСЧС и офицер-спасатель громады.
Напомним, начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил, что ночью и утром 17 ноября зафиксировали как минимум три удара РФ.