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«Прилеты» в Чугуеве: на предприятии начался пожар – ГСЧС

Происшествия 15:20   15.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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«Прилеты» в Чугуеве: на предприятии начался пожар – ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали подробности утренних ударов россиян по Чугуеву.

По данным спасателей, враг обстрелял частное предприятие в городе. В результате ударов начался пожар.

Последствия "прилетов" в Чугуеве

В результате попадания беспилотника возник пожар в здании гаража. К счастью, погибших и пострадавших нет. К ликвидации последствий обстрела привлекались подразделения ГСЧС и офицер-спасатель», – добавили в сообщении.

Последствия "прилетов" в Чугуеве

Напомним, первый «прилет» в Харькове 15 ноября зафиксировали около 09:05. Городской голова Игорь Терехов уточнил, что в Киевском районе дрон ударил по крыше автобуса. По предварительной информации, уточнил Терехов, пострадавших в результате попадания нет. Вскоре враг нанес повторный удар по тому же району.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2026 в 15:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали подробности утренних ударов россиян по Чугуеву.".