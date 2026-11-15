«Прилеты» в Чугуеве: на предприятии начался пожар – ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали подробности утренних ударов россиян по Чугуеву.

По данным спасателей, враг обстрелял частное предприятие в городе. В результате ударов начался пожар.

В результате попадания беспилотника возник пожар в здании гаража. К счастью, погибших и пострадавших нет. К ликвидации последствий обстрела привлекались подразделения ГСЧС и офицер-спасатель», – добавили в сообщении.

Напомним, первый «прилет» в Харькове 15 ноября зафиксировали около 09:05. Городской голова Игорь Терехов уточнил, что в Киевском районе дрон ударил по крыше автобуса. По предварительной информации, уточнил Терехов, пострадавших в результате попадания нет. Вскоре враг нанес повторный удар по тому же району.