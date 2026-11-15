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«Похожи на картечь»: РФ может снаряжать БпЛА дополнительными элементами

Происшествия 12:25   15.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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«Похожи на картечь»: РФ может снаряжать БпЛА дополнительными элементами Иллюстративное фото

Момент вчерашнего удара беспилотником по Дергачам показал начальник ГВА Вячеслав Задоренко. Он отметил: судя по характеру повреждений, это была не обычный БпЛА типа «Герань».

«Несмотря на относительно небольшую мощность боевой части, судя по характеру повреждений, беспилотник был дополнительно снаряжен готовыми поражающими элементами, похожими на картечь», – объяснил Задоренко.

В результате взрыва элементы разлетелись и повредили дома, авто и заборы. Обошлось без пострадавших.

Напомним, 14 ноября утром враг ударил по Дергачам двумя «Геранями». В результате атаки ранения получил 61-летний местный житель. Также острую реакцию на стресс диагностировали у двух женщин 54 и 56 лет и четырех детей 4, 9, 12 и 13 лет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2026 в 12:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Момент вчерашнего удара беспилотником по Дергачам показал начальник ГВА Вячеслав Задоренко. Он отметил: судя по характеру повреждений, это была не обычный БпЛА типа «Герань».".