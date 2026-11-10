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Сетки на дороге к полигону в Дергачах: как будут защищать мусоровозы от FPV

Харьков 18:28   10.11.2026
Елена Нагорная
Оксана Горун
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Сетки на дороге к полигону в Дергачах: как будут защищать мусоровозы от FPV Фото: Дергачевская ГВА

В Дергачевской и Малоданиловской громадах российские FPV-дроны охотятся на коммунальную технику. Главы громад даже обратились к местным жителям  с просьбой выбрасывать меньше мусора. Ситуацию прокомментировали в ХОВА.

«У нас есть в планах. Мы рассматриваем этот вопрос, однако в первую очередь мы должны защитить людей», — сказал начальник ХОВА Олег Синегубов на брифинге 10 ноября, отвечая на вопрос о защите антидроновыми сетками дороги к Дергачевскому мусорному полигону.

Он также отметил, что руководство области сотрудничает с громадами в вопросах установки антидроновых сеток, чтобы обезопасить, в том числе коммунальную технику. Идут работы и по физической защите транспорта — его обшивке по образцу автомобилей ГСЧС (антидроновыми решетками).

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«Во-первых, мы должны обеспечить своевременное обнаружение. Мы сейчас получаем, в том числе, спецоборудование для обнаружения (радары и все остальное), которые мы заказывали еще 2,5 года назад. Мы проплачивали их, более 100 миллионов выделили средств на эти направления, понимая наше слабое место, что это нужно. Для понимания, если мы сейчас будем заказывать эту технику, мы ее получим примерно в 2029 году. Поэтому, конечно, мы здесь работаем системно, постоянно реагируем на запросы наших военных, чего не хватает. То есть выявление и оповещение людей – это прежде всего», — подчеркнул Синегубов.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун

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FPV охотятся на авто и коммунальную технику: как вывозят мусор в Дергачах


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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2026 в 18:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Дергачевской и Малоданиловской громадах российские FPV-дроны охотятся на коммунальную технику. Главы громад даже обратились к жителям  с просьбой выбрасывать меньше мусора".