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Почему «скачет» напряжение в электросети – поясняет облэнерго

Экономика 18:39   09.11.2026
Татьяна Литвина
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Почему «скачет» напряжение в электросети – поясняет облэнерго

Если коротко — то низкое напряжение в электрических сетях вызван масштабными разрушениями энергетической инфраструктуры и критической перегрузки сетей, сообщили в Харьковоблэнерго.

«Из-за уничтожения или повреждения крупных электростанций и магистральных узлов нарушено стабильное распределение мощности между регионами. Кроме того, может наблюдаться эффект «пиковой нагрузки» после отключений. После планового отключения в микрорайоне снова появляется электроэнергия, тысячи приборов запускаются одновременно. Бойлеры, холодильники, стиральные машины и обогреватели создают колоссальный скачок потребления, из-за чего напряжение на линии резко «проседает»», — поясняют энергетики.

Также с наступлением холодов люди массово включают электрические обогреватели и кондиционеры для отопления. А те дополнительно перегружают электрические сети.

Чтобы сберечь свои электроприборы, в облэнерго рекомендуют:

  • Установить реле напряжения (типа Zubr), которое отсекает питание, если напряжение выходит за безопасные пределы.
  • Использовать стабилизаторы напряжения для защиты наиболее чувствительной и дорогостоящей техники.
  • Не включать все энергоемкие приборы одновременно в первые 15–20 минут после восстановления электроснабжения.

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Напомним, утром 9 ноября в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что на Харьковщине применили аварийные отключения света. Это связано со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2026 в 18:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Низкое напряжение в электрических сетях вызван масштабными разрушениями энергетической инфраструктуры и критической перегрузки сетей.".