Почему «скачет» напряжение в электросети – поясняет облэнерго

Если коротко — то низкое напряжение в электрических сетях вызван масштабными разрушениями энергетической инфраструктуры и критической перегрузки сетей, сообщили в Харьковоблэнерго.

«Из-за уничтожения или повреждения крупных электростанций и магистральных узлов нарушено стабильное распределение мощности между регионами. Кроме того, может наблюдаться эффект «пиковой нагрузки» после отключений. После планового отключения в микрорайоне снова появляется электроэнергия, тысячи приборов запускаются одновременно. Бойлеры, холодильники, стиральные машины и обогреватели создают колоссальный скачок потребления, из-за чего напряжение на линии резко «проседает»», — поясняют энергетики.

Также с наступлением холодов люди массово включают электрические обогреватели и кондиционеры для отопления. А те дополнительно перегружают электрические сети.

Чтобы сберечь свои электроприборы, в облэнерго рекомендуют:

Установить реле напряжения (типа Zubr), которое отсекает питание, если напряжение выходит за безопасные пределы.

Использовать стабилизаторы напряжения для защиты наиболее чувствительной и дорогостоящей техники.

Не включать все энергоемкие приборы одновременно в первые 15–20 минут после восстановления электроснабжения.

Напомним, утром 9 ноября в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что на Харьковщине применили аварийные отключения света. Это связано со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме.