«Искандер» начинается здесь: Генштаб рассказал, что поразили СОУ в РФ ночью

В ночь на 9 ноября Силы обороны поразили завод под Санкт-Петербургом, сообщил Генштаб ВСУ. Под ударом оказалось топливо для российских «Искандеров».

«Каждый «Искандер», летящий на украинский город, имеет свою биографию и начинается она не на пусковой установке, а в цехе завода, где изготавливают топливо, поднимающее ракету в небо. Одно из таких предприятий, АО «Завод имени Морозова», находится неподалеку от Санкт-Петербурга. Здесь производят взрывчатые вещества и разработали твердое топливо для двигателей ракетных комплексов «Тополь-М». А для баллистических ракет 9М723 «Искандер-М» завод производит и поставляет твердотопливные заряды к двигателям 9Х820. Это предприятие ВПК входит в государственную корпорацию «Ростех» и является одним из важных звеньев цепочки, которая дает армии РФ баллистику», — отметили в Генштабе.

Там добавили, что украинские воины поразили предприятие и повредили сразу три производственных цеха. Масштабы ущерба уточняются.

«Что это значит для Украины? Каждый такой удар усложняет врагу выпуск ракет для «Искандеров», которыми он бьет по нашим городам. Цепочка рвется в самом начале, задолго до пусковой установки», — объяснили в Генштабе.

Там подчеркнули, что Украина действует в рамках права на самооборону, которое гарантирует статья 51 Устава ООН.

Напомним, ночью 9 ноября СОУ обстреляли один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ. Речь идет о Киришском НПЗ в Ленинградской области. Его проектная мощность составляет 20-21 миллион тонн нефти в год, что обеспечивает около 7% всей российской нефтепереработки, отмечал волонтер и бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.