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“Іскандер” починається тут: Генштаб розповів, що уразили СОУ в РФ уночі

Світ 12:43   09.11.2026
Вікторія Яковенко
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“Іскандер” починається тут: Генштаб розповів, що уразили СОУ в РФ уночі Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 9 листопада Сили оборони уразили завод під Санкт-Петербургом, повідомив Генштаб ЗСУ. Під ударом опинилося паливо для російських “Іскандерів”.

“Кожен “Іскандер”, який летить на українське місто, має свою біографію і починається вона не на пусковій установці, а у цеху заводу, де виготовляють паливо, яке піднімає ракету у небо. Одне із таких підприємств, АТ «Завод імені Морозова», знаходиться неподалік Санкт-Петербурга. Тут виробляють вибухові речовини і розробили тверде паливо для двигунів ракетних комплексів «Тополь-М». А для балістичних ракет 9М723 «Іскандер-М» завод робить і постачає твердопаливні заряди до двигунів 9Х820. Це підприємство ВПК входить до державної корпорації «Ростех» і є однією з важливих ланок ланцюжка, який дає армії рф балістику”, – зазначили у Генштабі.

Там додали, що українські воїни уразили підприємство і пошкодили одразу три виробничі цехи. Масштаби збитків уточнюються.

“Що це означає для України? Кожен такий удар ускладнює ворогу випуск ракет для “Іскандерів”, якими він б’є по наших містах. Ланцюжок рветься на самому початку, задовго до пускової установки”, – пояснили у Генштабі.

Там підкреслили, що Україна діє в межах права на самооборону, яке гарантує стаття 51 Статуту ООН.

Нагадаємо, вночі 9 листопада СОУ обстріляли один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Йдеться про Киришський НПЗ у Ленінградській області. Його проєктна потужність становить 20–21 мільйонів тонн нафти на рік, що забезпечує близько 7% усієї російської нафтопереробки, зазначав волонтер та колишній радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2026 в 12:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч на 9 листопада Сили оборони уразили завод під Санкт-Петербургом, повідомив Генштаб ЗСУ. Під ударом опинилося паливо для російських “Іскандерів”.".