Складніше було на півночі від Харкова: Генштаб розповів про бої в регіоні

Протягом минулої доби на Харківщині було 11 боїв, пише Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували вісім разів біля Тернової, Захарівки, Устинівки та Охрімівки.

На Куп’янському – СОУ відбили три штурми ЗС РФ у районі Радьківки та Куп’янська.

“Протягом минулої доби зафіксовано 205 бойових зіткнень. Учора противник завдав 71 авіаційного удару та скинув 235 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 6578 дронів-камікадзе та здійснили 2256 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 26 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – уточнили в Генштабі.

Втрати росіян на сьогодні такі: