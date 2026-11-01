Як 2 листопада відключатимуть світло у Харкові та області: графік
У понеділок, 2 листопада, з 06:00 до 24:00 у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень (ДПО), повідомили у Харківобленерго.
Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
- 1.1 11:30–15:00; 22:00-24:00
- 1.2 11:30-15:00
- 2.1 11:30–15:00; 18:30–24:00
- 2.2 11:30-15:00; 22:00-24:00
- 3.1 06:00–08:00; 15:00–18:30
- 3.2 06:00-08:00; 15:00–18:30
- 4.1 06:00–08:00; 11:30-18:30
- 4.2 15:00-18:30
- 5.1 08:00–11:30; 18:30-22:00
- 5.2 08:00–11:30; 18:30-22:00
- 6.1 08:00–11:30; 15:00–21:00
- 6.2 09:00-11:30; 18:30-22:00
Список адрес за чергами – тут.
Для промисловості та бізнесу з 06.00 до 24.00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГЗМ).
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Нагадаємо, 1 листопада, російські військові завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури в Лозівській громаді. Постраждав працівник підприємства, повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський.