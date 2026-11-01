Як 2 листопада відключатимуть світло у Харкові та області: графік

У понеділок, 2 листопада, з 06:00 до 24:00 у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень (ДПО), повідомили у Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 11:30–15:00; 22:00-24:00

1.2 11:30-15:00

2.1 11:30–15:00; 18:30–24:00

2.2 11:30-15:00; 22:00-24:00

3.1 06:00–08:00; 15:00–18:30

3.2 06:00-08:00; 15:00–18:30

4.1 06:00–08:00; 11:30-18:30

4.2 15:00-18:30

5.1 08:00–11:30; 18:30-22:00

5.2 08:00–11:30; 18:30-22:00

6.1 08:00–11:30; 15:00–21:00

6.2 09:00-11:30; 18:30-22:00

Список адрес за чергами – тут.

Для промисловості та бізнесу з 06.00 до 24.00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГЗМ).

Нагадаємо, 1 листопада, російські військові завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури в Лозівській громаді. Постраждав працівник підприємства, повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський.