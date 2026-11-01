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Як 2 листопада відключатимуть світло у Харкові та області: графік

Економіка 21:34   01.11.2026
Тетяна Литвіна
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Як 2 листопада відключатимуть світло у Харкові та області: графік

У понеділок, 2 листопада, з 06:00 до 24:00 у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень (ДПО), повідомили у Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

  • 1.1 11:30–15:00; 22:00-24:00
  • 1.2 11:30-15:00
  • 2.1 11:30–15:00; 18:30–24:00
  • 2.2 11:30-15:00; 22:00-24:00
  • 3.1 06:00–08:00; 15:00–18:30
  • 3.2 06:00-08:00; 15:00–18:30
  • 4.1 06:00–08:00; 11:30-18:30
  • 4.2 15:00-18:30
  • 5.1 08:00–11:30; 18:30-22:00
  • 5.2 08:00–11:30; 18:30-22:00
  • 6.1 08:00–11:30; 15:00–21:00
  • 6.2 09:00-11:30; 18:30-22:00

Список адрес за чергами – тут.

Для промисловості та бізнесу з 06.00 до 24.00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГЗМ).

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Нагадаємо, 1 листопада, російські військові завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури в Лозівській громаді. Постраждав працівник підприємства, повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2026 в 21:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 2 листопада, з 06:00 до 24:00 у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень (ДПО), повідомили у Харківобленерго.".