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Як 22 жовтня відключатимуть світло у Харкові та області: графіки

Економіка 21:20   21.10.2026
Тетяна Литвіна
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Як 22 жовтня відключатимуть світло у Харкові та області: графіки Зображення створене ШІ

У четвер, 22 жовтня, з 06:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання за чергоми/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

  • 1.1 13:00-16:30
  • 1.2 13:00-16:30
  • 2.1 13:00-16:30
  • 2.2 13:00-16:30
  • 3.1 08:00–09:30; 16:30-20:00
  • 3.2 08:00-09:30; 16:30-20:00
  • 4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00
  • 4.2 06:00-09:30; 16:30-20:00
  • 5.1 09:30-13:00; 20:00-24:00
  • 5.2 09:30-13:00; 20:00-24:00
  • 6.1 09:30-13:00; 20:00-22:00
  • 6.2 09:30-13:00; 20:00-22:00

Список адрес за чергами – тут .

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Нагадаємо, Золочівська громада – лідер за кількістю обстрілів на Харківщині, констатував в ефірі «Суспільне. Студія» начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Петро Токар. З початку року ворог обстріляв її 1491 раз. Дещо менше ворог обстріляв Богодухівську громаду, далі Великобурлуцька громада, потім іде Шевченківська, Лозівська.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2026 в 21:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 22 жовтня, з 06:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.".