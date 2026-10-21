Як 22 жовтня відключатимуть світло у Харкові та області: графіки

У четвер, 22 жовтня, з 06:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання за чергоми/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 13:00-16:30

1.2 13:00-16:30

2.1 13:00-16:30

2.2 13:00-16:30

3.1 08:00–09:30; 16:30-20:00

3.2 08:00-09:30; 16:30-20:00

4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00

4.2 06:00-09:30; 16:30-20:00

5.1 09:30-13:00; 20:00-24:00

5.2 09:30-13:00; 20:00-24:00

6.1 09:30-13:00; 20:00-22:00

6.2 09:30-13:00; 20:00-22:00

Список адрес за чергами – тут .

Нагадаємо, Золочівська громада – лідер за кількістю обстрілів на Харківщині, констатував в ефірі «Суспільне. Студія» начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Петро Токар. З початку року ворог обстріляв її 1491 раз. Дещо менше ворог обстріляв Богодухівську громаду, далі Великобурлуцька громада, потім іде Шевченківська, Лозівська.