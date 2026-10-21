Як 22 жовтня відключатимуть світло у Харкові та області: графіки
У четвер, 22 жовтня, з 06:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.
Години відсутності електропостачання за чергоми/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
- 1.1 13:00-16:30
- 1.2 13:00-16:30
- 2.1 13:00-16:30
- 2.2 13:00-16:30
- 3.1 08:00–09:30; 16:30-20:00
- 3.2 08:00-09:30; 16:30-20:00
- 4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00
- 4.2 06:00-09:30; 16:30-20:00
- 5.1 09:30-13:00; 20:00-24:00
- 5.2 09:30-13:00; 20:00-24:00
- 6.1 09:30-13:00; 20:00-22:00
- 6.2 09:30-13:00; 20:00-22:00
Список адрес за чергами – тут .
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Нагадаємо, Золочівська громада – лідер за кількістю обстрілів на Харківщині, констатував в ефірі «Суспільне. Студія» начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Петро Токар. З початку року ворог обстріляв її 1491 раз. Дещо менше ворог обстріляв Богодухівську громаду, далі Великобурлуцька громада, потім іде Шевченківська, Лозівська.