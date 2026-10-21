Дощ припиниться: прогноз погоди на 22 жовтня у Харкові та області

Прогноз на четвер, 22 жовтня, повідомили у Гідрометеоцентрі Харківської та Луганської областей.

На Харківщині протягом доби зберігатиметься хмарна погода з проясненнями 🌥. Прогнозують невеликий дощ. Вітер очікують на східний, 7-12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 6 до 11°, вдень від 13 до 18°.

У Харкові упродовж дня очікується без істотних опадів. Вітер прогнозують східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 7 – 9°, вдень стовпчик термометра підніметься до 14 – 16°.

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Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що комунальні служби готові до початку нового опалювального сезону. Подачу тепла почнуть як тільки для цього будуть відповідні погодні умови.