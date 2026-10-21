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Дождь прекратится: прогноз погоды на 22 октября в Харькове и области

Погода 20:25   21.10.2026
Татьяна Литвина
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Дождь прекратится: прогноз погоды на 22 октября в Харькове и области

Прогноз на четверг, 22 октября, сообщили в Гидрометеоцентре Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение суток будет сохраняться облачная погода с прояснениями 🌥. Прогнозируют небольшой дождь. Ветер ожидают восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 6 до 11°, днем ​​от 13 до 18°.

В Харькове в течение дня ожидается без существенных осадков. Ветер прогнозируют восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 7 – 9°, днем ​​столбик термометра поднимется до 14 – 16°.

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Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что коммунальные службы готовы к началу нового отопительного сезона. Подачу тепла начнут, как только для этого будут соответствующие погодные условия.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2026 в 20:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз на четверг, 22 октября, сообщили в Гидрометеоцентре Харьковской и Луганской областей.".