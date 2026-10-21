Когда начнут отопительный сезон в Харькове, сообщил Терехов

Коммунальные службы Харькова готовы к началу нового отопительного сезона, отметил мэр Игорь Терехов, передает пресс-служба горсовета. Подачу тепла начнут, как только для этого будут соответствующие погодные условия.

«Будем начинать отопительный сезон, когда погодные условия будут соответствовать нормативным документам. Больницы и другие заведения социальной сферы готовы к подключению тепла на 100%», – отметил мэр.

Напомним, дронами и малогабаритными ракетами S8000 «Бандероль» в течение недели атаковали оккупанты энергетические объекты в Харьковской области, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь в эфире «Суспільне. Студія».