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Когда начнут отопительный сезон в Харькове, сообщил Терехов

Общество 14:13   21.10.2026
Виктория Яковенко
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Когда начнут отопительный сезон в Харькове, сообщил Терехов Фото: Харьковский горсовет

Коммунальные службы Харькова готовы к началу нового отопительного сезона, отметил мэр Игорь Терехов, передает пресс-служба горсовета. Подачу тепла начнут, как только для этого будут соответствующие погодные условия.

«Будем начинать отопительный сезон, когда погодные условия будут соответствовать нормативным документам. Больницы и другие заведения социальной сферы готовы к подключению тепла на 100%», – отметил мэр.

Напомним, дронами и малогабаритными ракетами S8000 «Бандероль» в течение недели атаковали оккупанты энергетические объекты в Харьковской области, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь в эфире «Суспільне. Студія».

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2026 в 14:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальные службы Харькова готовы к началу нового отопительного сезона, отметил мэр Игорь Терехов, передает пресс-служба горсовета.".