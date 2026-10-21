1491 обстрел с начала года: какая громада на Харьковщине страдает больше всего

Золочевская громада — лидер по количеству обстрелов на Харьковщине, констатировал в эфире «Суспільне. Студія» начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь.

«Враг с начала года обстрелял эту громаду 1491 раз. Несколько меньше враг обстрелял Богодуховскую громаду, дальше Великобурлукская громада, затем идет Шевченковская, Лозовская. И Харьков страдает от обстрелов – враг с начала года обстрелял его 892 раза. Из всех громад (их 56) 52,6% всех населённых пунктов этих громад подвергались с начала полномасштабного вторжения ударам врага», — отметил Токарь.

То есть, продолжает он, каждый второй населенный пункт в регионе пострадал от войны.

По данным Токаря, с начала года из-за атак РФ на Харьковщине погибли 492 человека, из них 14 — дети. 3214 человек получили ранения, из них 257 детей.