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1491 обстрел с начала года: какая громада на Харьковщине страдает больше всего

Фронт 13:34   21.10.2026
Виктория Яковенко
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1491 обстрел с начала года: какая громада на Харьковщине страдает больше всего Фото: Samuel King Jr/Flickr.com

Золочевская громада — лидер по количеству обстрелов на Харьковщине, констатировал в эфире «Суспільне. Студія» начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь.

«Враг с начала года обстрелял эту громаду 1491 раз. Несколько меньше враг обстрелял Богодуховскую громаду, дальше Великобурлукская громада, затем идет Шевченковская, Лозовская. И Харьков страдает от обстрелов – враг с начала года обстрелял его 892 раза. Из всех громад (их 56) 52,6% всех населённых пунктов этих громад подвергались с начала полномасштабного вторжения ударам врага», — отметил Токарь.

То есть, продолжает он, каждый второй населенный пункт в регионе пострадал от войны.

По данным Токаря, с начала года из-за атак РФ на Харьковщине погибли 492 человека, из них 14 — дети. 3214 человек получили ранения, из них 257 детей.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2026 в 13:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Золочевская громада — лидер по количеству обстрелов на Харьковщине, констатировал в эфире «Суспільне. Студія» начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь.".