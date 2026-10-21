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Напоминает «Ланцет»: заметили новый БпЛА врага – Флэш

Фронт 13:09   21.10.2026
Виктория Яковенко
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Напоминает «Ланцет»: заметили новый БпЛА врага – Флэш Фото: Сергей Флэш Бескрестнов

Советник президента Украины Сергей Флэш Бескрестнов заявил, что на фронте заметили новый беспилотник противника.

Бескрестнов говорит: по форме этот дрон напоминает «Ланцет», но имеет бензиновый двигатель.

«Есть название, производитель и технические характеристики, но без подтверждения. Поэтому не пишу», – отметил он.

новый БпЛА заметили на фронте
Фото: Сергей Флэш Бескрестнов

Напомним, утром 21 октября Харьков оказался под вражескими ударами. Сначала город атаковали реактивные беспилотники, а ближе к полудню мэр Игорь Терехов писал о ракете «бандероль» над Харьковом. «Прилеты» зафиксировали в Основянском и Шевченковском районах.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2026 в 13:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Советник президента Украины Сергей Флэш Бескрестнов заявил, что на фронте заметили новый беспилотник противника.".