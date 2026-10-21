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В Песочинской громаде объявили траур по погибшим в Коротиче

Общество 10:39   21.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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В Песочинской громаде объявили траур по погибшим в Коротиче Фото: Песочинская территориальная громада

Сегодня, 21 октября, в Песочинской громаде объявлен День траура. Всех жителей призвали почтить память погибших из-за массированной атаки беспилотников в Коротиче.

Ночью 21 октября в Коротиче в результате ударов БпЛА погибла семейная пара пенсионеров – их тела нашли спасатели под завалами дома.

«Согласно распоряжению поселкового совета, 21 октября на административных зданиях совета, его исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений и учреждений громады приспускаются Государственные Флаги Украины. Предприятиям рекомендовано воздержаться от проведения развлекательных мероприятий и публичного использования развлекательной музыки», – написали в сообщении.

Напомним,  21 октября с 01:30 до 02:05 оккупанты атаковали поселок Коротич беспилотниками. В результате атаки погибли двое жителей – это семейная пара пожилых людей. Россияне убили 81-летнюю женщину и ее 83-летнего мужа – тела погибших деблокировали спасатели из-под завалов дома. Также пострадали десять жителей, среди них двухмесячный мальчик и 8-летняя девочка. Также повреждены 12 жилых домов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2026 в 10:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всех жителей призвали почтить память погибших из-за массированной атаки беспилотников в Коротиче.".