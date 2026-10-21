У Пісочинській громаді оголосили жалобу за загиблими в Коротичі

Сьогодні, 21 жовтня, у Пісочинській громаді оголошено День жалоби. Усіх мешканців закликали вшанувати пам’ять загиблих через масовану атаку безпілотників у Коротичі.

Вночі 21 жовтня у Коротичі внаслідок ударів БпЛА загинула сімейна пара пенсіонерів – їхні тіла знайшли рятувальники під завалами будинку.

“Відповідно до розпорядження селищної ради, 21 жовтня на адміністративних будівлях ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та закладів громади приспускаються Державні Прапори України. Суб’єктам господарювання рекомендовано утриматися від проведення розважальних заходів та публічного використання розважальної музики”, – написали в повідомленні.

Нагадаємо, 21 жовтня з 01:30 до 02:05 окупанти атакували селище Коротич безпілотниками. Внаслідок ударів загинули двоє мешканців – це сімейна пара літніх людей. Росіяни вбили 81-річну жінку та її 83-річного чоловіка – тіла загиблих деблокували рятувальники з-під завалів будинку. Також постраждали десять жителів, серед них двомісячний хлопчик та 8-річна дівчинка. Також пошкоджені 12 житлових будинків.