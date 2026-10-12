День жалоби оголосили сьогодні в Пісочинській громаді

Сьогодні, 12 жовтня в Пісочинській громаді оголошено жалобу за загиблими внаслідок російського обстрілу в Пісочині.

Про це повідомив начальник Пісочинської СВА Олег Чернобай.

“Схиляємо голови у скорботі за загиблими внаслідок ворожого удару”, – написав Чорнобай.

Нагадаємо, близько 19:45 начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ракетний удар поблизу магазину в передмісті Харкова. Він також повідомив, що троє людей загинули, на місці “прильоту” почалася пожежа. У Харківській облпрокуратурі встановили: напередодні по Пісочину вдарили ракетою “бандероль”. Загиблих троє – це 19-річна дівчина, 51-річна жінка та 16-річний хлопець. Постраждали понад 20 людей.