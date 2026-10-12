Тиждень розпочався з ударів: атакована багатоповерхівка в Харкові, постраждалі

У понеділок, 12 жовтня, РФ почала обстрілювати Харків із самого ранку. “Приліт” зафіксували близько 08:42 у Київському районі.

Доповнено о 10:00. П’ять вибухів пролунало за ранок у Харкові. Відомо, що внаслідок “прильоту” по багатоповерхівці постраждали 11 людей.

“Троє людей зазнали поранень, у решти – гостра реакція на стрес. Усім надали медичну допомогу на місці”, – додав Синєгубов.

Доповнено о 09:10. “Шахед” зруйнував три поверхи у багатоповерхівці. Постраждали п’ятеро людей, тривають пошуково-рятувальні роботи, передає Терехов.

“Внаслідок удару ворожого «шахеда» по багатоповерхівці, в одному з підʼїздів зруйновано поверхи з 7-го по 9-й. На місці пожежа”, – пише мер.

Доповнено о 08:50. Удар припав прямо по багатоповерхівці. Фіксують значні по верхніх поверхів, пише Терехов. Начальник ХОВА Олег Синєгубов додає: постраждалих наразі немає.

За інформацією мера Ігоря Терехова, удар прийшовся по Київському району. Відомо також, що окупанти атакували місто ударним безпілотником.

“Влучання ударного ворожого дрону у Київському районі – попередньо, або поряд із багатоповерхівкою, або прямо у неї”, – додав Терехов.

Інші деталі ще встановлюють.

Нагадаємо, у неділю, 11 жовтня, росіяни також тероризували місто. Вибухи пролунали в Харкові близько 13:55. Як виявилось, по місту вдарили КАБами. Під обстріл потрапив приватний сектор у Немишлянському районі, зокрема, прилетіло по території СТО поряд із приватними будинками. З-під завалів пошкодженого будинку вдалося деблокувати постраждалу. Медики боролися за її життя, але невдовзі повідомили про смерть 35-річної жінки. Відомо також про десятьох постраждалих, у тому числі – семирічного хлопчика, пошкоджені будинки та авто.