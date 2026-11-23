Близько 09:00 ворог почав атакувати Харків ракетами типу “Бандероль”.

Спочатку мер Ігор Терехов повідомив про удар по Основʼянському району. Після чого стало відомо про “приліт” у Холодногірському. Близько 10:00 у місті пролунав черговий вибух.

“Ворог завдав повторного удару «бандероллю» по Основʼянському району міста – наразі є інформація про пошкодження вікон у прилеглих до місця удару приватних будинках”, – уточнив міський голова.

До цього вранці 23 листопада мешканці Харкова також чули вибухи – перший «приліт» зафіксували близько 06:30 в Індустріальному районі. Приблизно за десять хвилин росіяни атакували його повторно. Одночасно стало відомо про удар по Шевченківському району. В облпрокуратурі уточнили: попередньо БпЛА типу «Молния» влучив у вікно багатоповерхівки. Постраждали дві жінки віком 42 та 68 років.