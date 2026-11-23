Пізно ввечері, о 21:00, 22 листопада вибух пролунав у Немишлянському районі Харкова. Близько 23:00 РФ завдала по місту черговий удар. За даними мера Ігоря Терехова, окупанти атакували Холодногірський район.

Мер Ігор Терехов зазначив, що спочатку ворог випустив увечері БпЛА по дитячому садку в Немишлянському районі. Руйнування будівлі, за словами Терехова, серйозні. Крім того, пошкоджені і прилеглі житлові будинки.

«Пошкоджено 11 багатоповерхових будинків, вибито вікна. Стан постраждалих – середній. У них гостра реакція на стрес, поранення склом. Щодо дитячого садка, то зруйнований несучий конструктив», – зазначив мер.

Відео: Харків 1654

Також у Харківській облпрокуратурі показали фото із місць «прильотів». Правоохоронці встановили, що окупанти вдарили по Харкову безпілотником типу «Герань-3». Постраждали п’ятеро людей.

“У двох жінок діагностовано гостру реакцію на стрес. Ще дві жінки та чоловік отримали травми”, – зазначили у прокуратурі.

Близько 23:00 ЗС РФ вдарили по Холодногірському району. Міський голова сказав, що удар припав по готелю. Він зазначив: у будівлі на момент удару практично нікого не було. Завдяки цьому обійшлося без великої кількості жертв.

«Звернулася за допомогою одна людина. Це охоронець готелю», – сказав Терехов.

Відео: Харків 1654

У ГУ ДСНС України в Харківській області уточнили: на місці “прильоту” в Холодногірському районі також почалася пожежа.

“Внаслідок ворожого удару загорілися дах та кімната триповерхової будівлі готелю. Пожежу на площі 55 квадратних метрів ліквідовано”, – написали рятувальники.

Нагадаємо, напередодні, 22 листопада, Харків регулярно переживав “прильоти”. Перший удар зафіксували близько 04:10 – у Київському районі. Мер Ігор Терехов писав, що на місці атаки почалася пожежа. Ще один «приліт» був уже в Салтівському районі – російський дрон упав на дах дев’ятиповерхівки. У Харківській облпрокуратурі пізніше повідомили: внаслідок влучання БпЛА типу «Італмас» гостру стресову реакцію отримала 50-річна жінка.

Не припинилися удари й увечері. Ворожий «шахед» атакував будівлю дитячого садка в Немишлянському районі близько 21:10. Начальник ХОВА Олег Синєгубов незабаром уточнив: попередньо відомо, що постраждали четверо людей. Це – 25-річний чоловік, а також 31-річна, 66-річна та 86-річна жінки. Ближче до опівночі ворожий дрон ударив по готелю в Холодногірському районі, повідомив міський голова.

Вранці 23 листопада мешканці Харкова також чули вибухи – перший «приліт» зафіксували близько 06:30 в Індустріальному районі. Приблизно за десять хвилин росіяни атакували його повторно. Одночасно стало відомо про удар по Шевченківському району. Начальник ХОВА Олег Синєгубов написав про двох постраждалих.