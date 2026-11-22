Увечері 22 листопада російський “шахед” вдарив по Немишлянському району Харкова. Влучання було по дитячому садку, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Внаслідок удару – двоє постраждалих. Також пошкоджено вікна у прилеглому багатоповерховому будинку, уточнив міський голова.

Перед цим моніторингові канали повідомляли про реактивний БПЛА, який залетів до Харкова з боку Пісочина. Спочатку він кружляв Новобаварським і Холодногірським районами, потім повернув на Балашівку, після чого рушив на Немишлю, де і впав.