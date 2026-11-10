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Вечірній удар «шахеда» по Харкову: скільки будинків постраждали (фото)

Офіційно 12:39   10.11.2026
Вікторія Яковенко
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Вечірній удар «шахеда» по Харкову: скільки будинків постраждали (фото) Фото: Адміністрація Холодногірського району

У Холодногірському районі усувають наслідки ворожої атаки, що сталася ввечері 9 листопада.

Як повідомили в адміністрації району, внаслідок удару «шахеда» пошкоджень зазнали п’ять приватних домоволодінь, п’ять багатоквартирних будинків, адміністративні будівлі, господарські споруди та автомобілі.

«Також вибуховою хвилею вибито вікна в дошкільному навчальному закладі. Обстеження території тривають. На цю хвилину відомо про пошкодження 10 будинків, п’яти покрівель та понад 40 вибитих вікон. На жаль, є постраждалі», – йдеться у повідомленні.

последствия удара по Харькову 9 ноября
Фото: Адміністрація Холодногірського району
последствия удара по Харькову 9 ноября
Фото: Адміністрація Холодногірського району
последствия удара по Харькову 9 ноября
Фото: Адміністрація Холодногірського району
последствия удара по Харькову 9 ноября
Фото: Адміністрація Холодногірського району
последствия удара по Харькову 9 ноября
Фото: Адміністрація Холодногірського району

Нагадаємо, ввечері 9 листопада у Холодногірському районі Харкова внаслідок удару “шахеда” горів приватний будинок. Чотири людини постраждали.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2026 в 12:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Холодногірському районі усувають наслідки ворожої атаки, що сталася ввечері 9 листопада.".