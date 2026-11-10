Вечерний удар «Шахеда» по Харькову: сколько домов пострадали (фото)

В Холодногорском районе устраняют последствия вражеской атаки, произошедшей вечером 9 ноября.

Как сообщили в администрации района, в результате удара «Шахеда» повреждения получили пять частных домовладений, пять многоквартирных домов, административные здания, хозяйственные постройки и автомобили.

«Также взрывной волной выбиты окна в дошкольном учебном заведении. Обследования территории продолжаются. На данный момент известно о повреждении 10 домов, пяти кровель и более 40 выбитых окон. К сожалению, есть пострадавшие», – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 9 ноября в Холодногорском районе Харькова в результате удара «шахеда» горел частный дом. Четыре человека пострадали.