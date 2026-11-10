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Новости Харькова 10 ноября 2026 года – главное за день

Общество 08:45   10.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Новости Харькова 10 ноября 2026 года – главное за день

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив»: ночью Харьков и область атаковали беспилотники и авиабомбы; ребенка спасли из огня в Черкасской Лозовой.

08:45

Десятилетнего ребенка спасли из огня утром в Черкасской Лозовой – ГСЧС

Из 23 пожаров, которые бушевали в течение минувших суток на Харьковщине, четыре – начались в результате российских обстрелов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сегодня, 10 ноября, в селе Черкасская Лозовая произошел бытовой пожар. Загорелся частный дом на площади 80 квадратных метров. Во время ликвидации возгорания сотрудники ГСЧС спасли ребенка 2016 года рождения. Причина возникновения пожара еще устанавливается.

«Вчера вечером в Кегичевке Берестинского района произошел бытовой пожар в административном здании. Мужчину с ожогами доставили в больницу. Спасатели потушили пожар на площади в 15 квадратных метров. Причина пожара устанавливается», – отметили в ГСЧС.

07:23

Что летело ночью на Харьковщину

Ударные БпЛА на Харьков полетели с севера в 01:32. А уже через десять минут Воздушные силы ВСУ предупредили о КАБах в сторону Харьковщины.

Новые беспилотники полетели в сторону Савинцов уже под утро, в 04:41. После чего дроны зафиксировали в южной части области – в районе Старого Салтова, курсом на Рогань. Информации о «прилетах» в Харькове не было. По состоянию на 07:23 новых угроз не регионе нет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2026 в 08:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив»: ночью Харьков и область атаковали беспилотники и авиабомбы. ".