Новини Харкова 10 листопада 2026 року – головне за день

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”: вночі Харків та область атакували безпілотники й авіабомби; дитину врятували з вогню.

08:45

Десятирічну дитину врятували з вогню вранці в Черкаській Лозовій – ДСНС

Із 23 пожеж, які вирували протягом минулої доби на Харківщині, чотири – почалися внаслідок російських обстрілів, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Сьогодні, 10 листопада, у селі Черкаська Лозова сталася побутова пожежа. Зайнявся приватний будинок на площі 80 квадратних метрів. Під час ліквідації пожежі співробітники ДСНС врятували дитину 2016 року народження. Причина виникнення пожежі встановлюється.

“Учора ввечері в Кегичівці Берестинського району сталася побутова пожежа в адміністративній будівлі. Чоловіка з опіками доправили до лікарні. Рятувальники загасили пожежу на площі 15 квадратних метрів. Причина пожежі встановлюється”, – зазначили у ДСНС.

07:23

Що летіло вночі на Харківщину

Ударні БпЛА на Харків полетіли з півночі о 01:32. А вже за десять хвилин Повітряні сили ЗСУ попередили про КАБи у бік Харківщини.

Нові безпілотники полетіли у бік Савинців вже під ранок, о 04:41. Після чого дрони зафіксували у південній частині області – у районі Старого Салтова, курсом на Рогань. Інформації про “прильоти” у Харкові не було. Станом на 07:23 нових загроз на регіоні немає.