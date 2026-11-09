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На Харківщині чоловік, який забив матір до смерті, “сяде” на дев’ять років

Суспільство 16:17   09.11.2026
Вікторія Яковенко
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На Харківщині чоловік, який забив матір до смерті, “сяде” на дев’ять років

Вирок отримав 48-річний житель Харківщини. Слідство довело, що він побив співмешканку та спричинив смертельні травми своїй матері.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, 10 лютого у місті Валки п’яний чоловік під час побутового конфлікту вийшов на подвір’я за своєю співмешканкою.

“Він штовхнув жінку в спину, від чого вона впала на землю, та наніс їй близько десяти ударів кулаками й ногами, спричинивши легкі тілесні ушкодження”, – розповіли правоохоронці.

А вже наступного дня, додали в прокуратурі, чоловік, знову перебуваючи напідпитку, почав сваритися зі своєю 75-річною матір’ю та кілька разів ударив її кулаками в обличчя. Коли вона впала на підлогу — продовжив бити ногами та металевою палицею для ходьби.

“Через численні травми та переломи потерпіла знепритомніла. Нападник не лише не викликав медичну допомогу, а пішов із дому по своїх справах. Повернувшись, приховав сліди злочину — прибрав закривавлені речі, перевдягнув матір та переніс її на ліжко”, – зазначили правоохоронці.

“Швидку” викликала вранці наступного дня співмешканка чоловіка. Потерпілу шпиталізували, однак від отриманих травм вона померла в реанімації.

У суді чоловік вину не визнав. Переконував, що не бив потерпілих, а матір вмерла нібито через те, що впала з ліжка та вдарилася, повідомили в прокуратурі.

Суд визнав його винним в умисному легкому тілесному ушкодженні та умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілої (ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 121 ККУ). Він проведе у в’язниці дев’ять років, також йому призначили штраф.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2026 в 16:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вирок отримав 48-річний житель Харківщини. Слідство довело, що він побив співмешканку та спричинив смертельні травми своїй матері.".