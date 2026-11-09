Live
  • Пн 09.11.2026
  • Харьков  +4°С
  • USD 45.32
  • EUR 50.65

На Харьковщине мужчина, забивший мать до смерти, «сядет» на девять лет

Общество 16:17   09.11.2026
Виктория Яковенко
Подпишитесь на нас в Google
На Харьковщине мужчина, забивший мать до смерти, «сядет» на девять лет

Приговор получил 48-летний житель Харьковщины. Следствие доказало, что он избил сожительницу и причинил смертельные травмы своей матери.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, 10 февраля в городе Валки пьяный мужчина во время бытового конфликта вышел во двор за своей сожительницей.

«Он толкнул женщину в спину, от чего она упала на землю, и нанес ей около десяти ударов кулаками и ногами, нанеся легкие телесные повреждения», — рассказали правоохранители.

А уже на следующий день, добавили в прокуратуре, мужчина, снова находясь под хмельком, начал ссориться со своей 75-летней матерью и несколько раз ударил ее кулаками в лицо. Когда она упала на пол, продолжил бить ногами и металлической палкой для ходьбы.

«Из-за многочисленных травм и переломов потерпевшая потеряла сознание. Нападающий не только не вызвал медицинскую помощь, а ушел из дома по своим делам. Вернувшись, скрыл следы преступления — убрал окровавленные вещи, переодел мать и перенес ее на кровать», — отметили правоохранители.

«Скорую» вызвала утром на следующий день сожительница мужчины. Пострадавшую госпитализировали, однако от полученных травм она умерла в реанимации.

В суде мужчина вину не признал. Убеждал, что не избивал пострадавших, а мать умерла якобы из-за того, что упала с кровати и ударилась, сообщили в прокуратуре.

Суд признал его виновным в умышленном легком телесном повреждении и умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшей (ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 121 УКУ). Он проведет в тюрьме девять лет, также ему назначили штраф.

Читайте также: Женщина и ее годовалый ребенок стали жертвами домашнего тирана в Харькове

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

В облэнерго опубликовали графики отключений света на понедельник
В облэнерго опубликовали графики отключений света на понедельник
09.11.2026, 07:15
Новости Харькова — главное 9 ноября: фронт, пострадал ребенок в городе
Новости Харькова — главное 9 ноября: фронт, пострадал ребенок в городе
09.11.2026, 16:43
«Больная тема» — Терехов о ситуации с отоплением и светом в Харькове
«Больная тема» — Терехов о ситуации с отоплением и светом в Харькове
09.11.2026, 15:11
Центр Харькова затянуло дымом (фото/видео)
Центр Харькова затянуло дымом (фото/видео)
09.11.2026, 14:43
Чтобы сохранить тепло — Терехов рассказал об алгоритме коммунальщиков Харькова
Чтобы сохранить тепло — Терехов рассказал об алгоритме коммунальщиков Харькова
08.11.2026, 22:29
Ребенка ранил дрон в Харькове, мальчик в реанимации (дополнено)
Ребенка ранил дрон в Харькове, мальчик в реанимации (дополнено)
09.11.2026, 16:57

Новости по теме:

09.11.2026
На Харьковщине стало больше ДТП: причины аварий, опасные дни (фото)
09.11.2026
В Харькове переплатили за хек для школ: поставщик вернет 7,2 млн грн
09.11.2026
Удары по Балаклее и Изюму: фото последствий (дополнено)
09.11.2026
Выбрасывать меньше мусора: необычная просьба от Гололобова
09.11.2026
В облэнерго опубликовали графики отключений света на понедельник


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На Харьковщине мужчина, забивший мать до смерти, «сядет» на девять лет», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2026 в 16:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приговор получил 48-летний житель Харьковщины. Следствие доказало, что он избил сожительницу и причинил смертельные травмы своей матери.".