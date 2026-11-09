На Харьковщине мужчина, забивший мать до смерти, «сядет» на девять лет

Приговор получил 48-летний житель Харьковщины. Следствие доказало, что он избил сожительницу и причинил смертельные травмы своей матери.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, 10 февраля в городе Валки пьяный мужчина во время бытового конфликта вышел во двор за своей сожительницей.

«Он толкнул женщину в спину, от чего она упала на землю, и нанес ей около десяти ударов кулаками и ногами, нанеся легкие телесные повреждения», — рассказали правоохранители.

А уже на следующий день, добавили в прокуратуре, мужчина, снова находясь под хмельком, начал ссориться со своей 75-летней матерью и несколько раз ударил ее кулаками в лицо. Когда она упала на пол, продолжил бить ногами и металлической палкой для ходьбы.

«Из-за многочисленных травм и переломов потерпевшая потеряла сознание. Нападающий не только не вызвал медицинскую помощь, а ушел из дома по своим делам. Вернувшись, скрыл следы преступления — убрал окровавленные вещи, переодел мать и перенес ее на кровать», — отметили правоохранители.

«Скорую» вызвала утром на следующий день сожительница мужчины. Пострадавшую госпитализировали, однако от полученных травм она умерла в реанимации.

В суде мужчина вину не признал. Убеждал, что не избивал пострадавших, а мать умерла якобы из-за того, что упала с кровати и ударилась, сообщили в прокуратуре.

Суд признал его виновным в умышленном легком телесном повреждении и умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшей (ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 121 УКУ). Он проведет в тюрьме девять лет, также ему назначили штраф.

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