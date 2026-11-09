В Харькове переплатили за хек для школ: поставщик вернет 7,2 млн грн

В бюджет Харькова вернут более 7,2 млн грн, которые переплатили при закупке хека для школ. Такое решение принял суд после иска правоохранителей.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в феврале 2010 года одно из коммунальных предприятий в Харькове заключило с частным обществом договор на закупку свежемороженого хека для школ.

«Однако потом стороны подписали дополнительные соглашения, которым безосновательно повысили стоимость товара почти на 32% от первоначальной цены. Такие действия противоречили требованиям законодательства о публичных закупках и привели к переплате из бюджета более 7,2 млн гривен», — установили правоохранители.

Поэтому они обратились в суд. Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил: признал недействительными дополнительные соглашения и принял решение взыскать с частного общества всю сумму безосновательно полученных средств в пользу городского совета.

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