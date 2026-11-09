У Харкові переплатили за хек для шкіл: постачальник поверне 7,2 млн грн
До бюджету Харкова повернуть понад 7,2 млн грн, які переплатили під час закупівлі хека для шкіл. Таке рішення ухвалив суд після позову правоохоронців.
За даними Харківської обласної прокуратури, у лютому торік одне з комунальних підприємств у Харкові уклало з приватним товариством договір на закупівлю свіжомороженого хека для шкіл.
“Однак надалі сторони підписали додаткові угоди, якими безпідставно підвищили вартість товару майже на 32% від початкової ціни. Такі дії суперечили вимогам законодавства про публічні закупівлі та призвели до переплати з бюджету більше 7,2 млн гривень”, – встановили правоохоронці.
Тож вони звернулися до суду. Господарський суд Харківської області задовольнив: визнав недійсними додаткові угоди та ухвалив рішення стягнути з приватного товариства всю суму безпідставно отриманих коштів на користь міської ради.