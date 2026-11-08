Дев’ять влучань по шести локаціях: Терехов про удари по Харкову 8 листопада

Харківський міський голова Ігор Терехов у етері нацмарафону навів подробиці щодо наслідків російських повітряних атак на Харків. У місті в основному постраждали машини та СТО.

“За сьогодні ми маємо дев’ять влучань по шести локаціях у місті Харкові. Це були FPV-дрони на радіоканалі. Це були влучання в станції технічного обслуговування, горіли автівки. Крім цього, було влучання в дах багатоповерхового житлового будинку по Київському району. У Шевченківському районі були влучання. Це переважною більшістю влучання були в автівки, в дахи житлових будинків і в асфальтне покриття, в дорожнє. Ми на теперішній час маємо двох людей, які отримали поранення. І було також повторне влучання в пожежні автомобілі робітників ДСНС, які приїхали на порятунок. На щастя, серед ДСНС ніхто не постраждав. Своєчасно були оповіщені та спустилися в укриття, але постраждав автомобіль”, – сказав Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Раніше фото з місць ранкових “прильотів” опублікувала Харківська обласна прокуратура. Відео з’явилося у місцевих телеграм-каналах.