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Дев’ять влучань по шести локаціях: Терехов про удари по Харкову 8 листопада

Записано 16:36   08.11.2026
Оксана Горун
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Дев’ять влучань по шести локаціях: Терехов про удари по Харкову 8 листопада

Харківський міський голова Ігор Терехов  у етері нацмарафону навів подробиці щодо наслідків російських повітряних атак на Харків. У місті в основному постраждали машини та СТО.

За сьогодні ми маємо дев’ять влучань по шести локаціях у місті Харкові. Це були FPV-дрони на радіоканалі. Це були влучання в станції технічного обслуговування, горіли автівки. Крім цього, було влучання в дах багатоповерхового житлового будинку по Київському району. У Шевченківському районі були влучання. Це переважною більшістю влучання були в автівки, в дахи житлових будинків і в асфальтне покриття, в дорожнє. Ми на теперішній час маємо двох людей, які отримали поранення. І було також повторне влучання в пожежні автомобілі робітників ДСНС, які приїхали на порятунок. На щастя, серед ДСНС ніхто не постраждав. Своєчасно були оповіщені та спустилися в укриття, але постраждав автомобіль”, – сказав Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Раніше фото з місць ранкових “прильотів” опублікувала Харківська обласна прокуратура. Відео з’явилося у місцевих телеграм-каналах.

удар FPV по Киевскому району Харькова 8 ноября 2026 2

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2026 в 16:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський міський голова Ігор Терехов  у етері нацмарафону навів подробиці щодо наслідків російських повітряних атак на Харків. У місті в основному постраждали машини та СТО".