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Новини Харкова – головне 8 листопада: як минула ніч

Події 08:04   08.11.2026
Оксана Горун
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Новини Харкова – головне 8 листопада: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

06:59

Вночі по Харкову вдарила “Молния”

Усю ніч із 7 на 8 листопада Харків провів у стані повітряної тривоги. Її оголосили ще о 19:40 7 листопада – і відбоїв не було. У небі регіону фіксували російські реактивні ударні безпілотники. Вночі в місті був вибух: мер Ігор Терехов повідомив про “приліт” БпЛА “Молния” в Шевченківському районі та пожежу на місці події.

Інформації про постраждалих не надходило. Станом на 06:59 тривога триває в Харкові, а також Харківському, Берестинському, Лозівському та Ізюмському районах області.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2026 в 08:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".