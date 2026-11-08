Новини Харкова – головне 8 листопада: як минула ніч

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06:59

Вночі по Харкову вдарила “Молния”

Усю ніч із 7 на 8 листопада Харків провів у стані повітряної тривоги. Її оголосили ще о 19:40 7 листопада – і відбоїв не було. У небі регіону фіксували російські реактивні ударні безпілотники. Вночі в місті був вибух: мер Ігор Терехов повідомив про “приліт” БпЛА “Молния” в Шевченківському районі та пожежу на місці події.

Інформації про постраждалих не надходило. Станом на 06:59 тривога триває в Харкові, а також Харківському, Берестинському, Лозівському та Ізюмському районах області.