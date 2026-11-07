Засніжило: чи спробують росіяни прориватися на Харків, оцінили у ЗСУ (відео)

На Харківщині зберігається постійний тиск росіян у прикордонних та прифронтових районах, однак ознак підготовки до масштабного прориву на Харків чи інших великих операцій зараз немає. Водночас на ситуацію на фронті починає впливати зміна погоди та перші заморозки, розповів в етері нацмарафону речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

«Треба розуміти, що в нас зараз буде змінюватися погода. І це може бути використано в обидва боки. З одного боку, зараз ясно, з іншого боку, починаються заморозки, починається мінусова температура. Температура скаче між мінусом та плюсом, що не дуже добре для застосування БпЛА», – зазначив Трегубов.

Відео: національний телемарафон

За його словами, минулої доби на напрямку зафіксували вісім боїв.

«Це достатньо помітно, але не настільки, щоб можна було казати про якесь особливе пожвавлення росіян на місцевості. Залишається активність на Південно-Слобожанському напрямку. Є спроби на Куп’янському напрямку просунутися в бік Радьківки. В цілому, я б сказав, що відносно звичайний день», — констатував речник.

Трегубов наголосив, що підготовки супротивника до якихось масштабних дій із настанням морозів та першими снігопадами станом на зараз не фіксують.

«Сказати, що ми бачимо якусь підготовку до чогось масово, там прорив на Харків — ні. Абсолютно точно ні, бо ми бачимо пересування російських військ, ми бачимо їхнє накопичення. Перед росіянами стоїть завдання створювати зону контролю у близькому прикордонні. А це все ж таки не про якийсь великий прорив, це про постійний тиск. І до постійного тиску вони і вдаються», — підсумував Трегубов.