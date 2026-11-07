Перший сніг випав уночі під Харковом (фото)

У передмісті Харкова вночі пройшов перший снігопад, внаслідок чого до ранку утворився тонкий сніговий покрив.

Мокрий сніг припорошив сосни, а також осіннє листя та зелену траву. Через плюсову температуру покрив поступово тане, але природа все ще зберігає зимовий пейзаж.

Перші ознаки наближення зими у регіоні фіксували ще напередодні. З густих хмар кілька разів зривалася крижана крупа (м’який град), яка утворюється, коли сніжинки проходять через теплий шар повітря, тануть, а біля землі знову замерзають.

Раніше синоптики прогнозували, що у листопаді все має бути в межах кліматичної норми: середньомісячна температура повітря може становити 1,6 градуса тепла, а кількість опадів – 42 мм.