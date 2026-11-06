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У Салтівському районі удар по парковці ТЦ

Події 17:49   06.11.2026
Тетяна Литвіна
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У Салтівському районі удар по парковці ТЦ Фото: Сергій Зеленський/телеграм

Слідом за Київським районом буквально з різницею у годину було обстріляно Салтівський район Харкова. Російський дрон вдарив по парковці біля універмагу, повідомив міський голова Ігор Терехов. 

Попадання сталося близько 17:20.

Пошкоджено шість автомобілів. Житловий фонд не постраждав. Щодо постраждалих людей інформація ще уточнюється.

Нагадаємо, після 16:00 у деяких районах Харкова було чути вибух. За інформацією Ігоря Терехова, “приліт” був у Київському районі. Попередньо відомо про одного пораненого у Київському районі.

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Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2026 в 17:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідом за Київським районом буквально з різницею у годину було обстріляно Салтівський район Харкова. Російський дрон вдарив по парковці біля універмагу".