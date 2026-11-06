У Салтівському районі удар по парковці ТЦ

Слідом за Київським районом буквально з різницею у годину було обстріляно Салтівський район Харкова. Російський дрон вдарив по парковці біля універмагу, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Попадання сталося близько 17:20.

Пошкоджено шість автомобілів. Житловий фонд не постраждав. Щодо постраждалих людей інформація ще уточнюється.

Нагадаємо, після 16:00 у деяких районах Харкова було чути вибух. За інформацією Ігоря Терехова, “приліт” був у Київському районі. Попередньо відомо про одного пораненого у Київському районі.