РФ атакувала поштовий термінал у передмісті, ДСНС потрапила під повторний удар

Напередодні ввечері росіяни атакували поштовий термінал у Пісочинській громаді Харківського району, пишуть у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок “прильоту” почалася пожежа. Коли рятувальники приїхали її ліквідовувати – росіяни завдали повторного удару.

“Особовий склад не постраждав, перебував в укритті. Силами підрозділів ДСНС пожежу ліквідовано”, – уточнили в повідомленні.

Крім того, окупанти випустили безпілотник по складах у Безлюдівській громаді. На місці обстрілу також розпочалася масштабна пожежа. Рятувальники змокли локалізувати загоряння, ліквідація ще триває.