Як сьогодні відключатимуть світло в Харківській області – графіки
Через складну ситуацію в енергосистемі, що сталася внаслідок російських обстрілів, у Харківській області сьогодні, 5 листопада, діятимуть графіки погодинних відключень світла.
Графіки, уточнили у АТ «Харківобленерго», діятимуть з 00:00 до 24:00. Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00
1.2 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00
2.1 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-22:00
2.2 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-22:00
3.1 02:30-09:30; 13:00-20:00
3.2 06:00-09:30; 13:00-20:00
4.1 06:00-09:30; 13:00-20:00
4.2 06:00-09:30; 13:00-20:00
5.1 00:00-02:30; 08:00–13:00; 16:30-23:30
5.2 00:00-02:30; 08:00–13:00; 16:30-23:30
6.1 00:00-02:30; 06:00–13:00; 16:30-23:30
6.2 00:00-02:30; 06:00–13:00; 16:30-23:30
Список адрес по чергах – тут.
Для промисловості та бізнесу з 06:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).