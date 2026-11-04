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Навчання й лікування під землею: Синєгубов про будівництво на Харківщині

Суспільство 16:19   04.11.2026
Вікторія Яковенко
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Навчання й лікування під землею: Синєгубов про будівництво на Харківщині Фото: Олег Синєгубов

Кілька укриттів для учнів та підземна лікарня: начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, що та де будують у Харківській області.

«Під час робочої поїздки до Лозівського району оглянув захисні споруди, які вже діють та які ще будуються у закладах освіти. Це необхідна умова для організації очного та змішаного навчання. Водночас укриттями можуть користуватися місцеві жителі під час російських атак», – зазначив Синєгубов.

Зокрема, у безпечному просторі Близнюківського ліцею щодня навчаються 330 дітей. У наземній будівлі облаштували сучасні класи з лабораторним обладнанням. Також на базі ліцею створили перший в області спеціальний клас для дітей з особливими освітніми потребами. Корекційно-розвиткові заняття проводять сім педагогів зі спеціальною освітою. З обласного бюджету спрямували понад 733,8 тисячі гривень на обладнання класу. Також працює психологічна служба.

Відео: Олег Синєгубов

Крім цього, у двох школах в Лозовій за фінансування Фонду Говарда Баффета будують перші в Україні дворівневі укриття. Споруду в ліцеї №5 уже ввели в експлуатацію. У ліцеї №4 завершують благоустрій і меблювання. Кожне з укриттів розраховане на 1000 людей.

У Панютинському ліцеї будівництво укриття виконано на 77%, тривають внутрішні оздоблювальні роботи.

У Краснопавлівському ліцеї бетонують фундаментну плиту майбутнього укриття площею 2000 кв. м. Тут облаштують 23 навчальні класи, де одночасно зможуть навчатися 610 дітей.

«Підземна лікарня у Близнюках. Будують захисну споруду на 650 осіб, яку з’єднають переходом зі стаціонарним корпусом. Тут облаштують палати, хірургічні бокси та зони реабілітації для дітей. Комплекс буде повністю автономним. За підтримки міжнародних партнерів встановили модульну котельню, сонячні панелі, потужні генератори та облаштували свердловину», – розповів Синєгубов.

строительство на Харьковщине
Фото: Олег Синєгубов
строительство на Харьковщине
Фото: Олег Синєгубов
строительство на Харьковщине
Фото: Олег Синєгубов
строительство на Харьковщине
Фото: Олег Синєгубов
строительство на Харьковщине
Фото: Олег Синєгубов
строительство на Харьковщине
Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2026 в 16:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кілька укриттів для учнів та підземна лікарня: начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, що та де будують у Харківській області.".