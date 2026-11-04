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Обучение и лечение под землей: Синегубов о строительстве на Харьковщине

Общество 16:19   04.11.2026
Виктория Яковенко
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Обучение и лечение под землей: Синегубов о строительстве на Харьковщине Фото: Олег Синегубов

Несколько укрытий для учеников и подземная больница: начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, что и где строят в Харьковской области.

«Во время рабочей поездки в Лозовский район осмотрел защитные сооружения, которые уже действуют и еще строятся в учебных заведениях. Это необходимое условие для организации очного и смешанного обучения. В то же время, укрытиями могут пользоваться местные жители во время российских атак», — отметил Синегубов.

В частности, в безопасном пространстве Близнюковского лицея ежедневно обучается 330 детей. В наземном здании обустроили современные классы с лабораторным оборудованием. Также на базе лицея был создан первый в области специальный класс для детей с особыми образовательными потребностями. Коррекционно-развивающие занятия проводят семь педагогов со специальным образованием. Из областного бюджета направили более 733,8 тыс. гривен на оборудование класса. Также работает психологическая служба.

Видео: Олег Синегубов

Кроме того, в двух школах в Лозовой за финансирование Фонда Говарда Баффета строят первые в Украине двухуровневые укрытия. Сооружение в лицее №5 уже ввели в эксплуатацию. В лицее №4 завершают благоустройство и меблировку. Каждое из укрытий рассчитано на 1000 человек.

В Панютинском лицее строительство укрытия выполнено на 77%, продолжаются внутренние отделочные работы.

В Краснопавловском лицее бетонируют фундаментную плиту будущего укрытия площадью 2000 кв. м. Здесь обустроят 23 учебных класса, где одновременно смогут учиться 610 детей.

«Подземная больница в Близнюках. Строят защитное сооружение на 650 человек, которое соединят переходом со стационарным корпусом. Здесь обустроят палаты, хирургические боксы и зоны реабилитации для детей. Комплекс будет полностью автономным. При поддержке международных партнеров установили модульную котельную, солнечные панели, мощные генераторы и обустроили скважину», – рассказал Синегубов.

строительство на Харьковщине
Фото: Олег Синегубов
строительство на Харьковщине
Фото: Олег Синегубов
строительство на Харьковщине
Фото: Олег Синегубов
строительство на Харьковщине
Фото: Олег Синегубов
строительство на Харьковщине
Фото: Олег Синегубов
строительство на Харьковщине
Фото: Олег Синегубов

Читайте также: «Есть четкий план» — Синегубов о подготовке учебных заведений к зиме

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2026 в 16:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несколько укрытий для учеников и подземная больница: начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, что и где строят в Харьковской области.".