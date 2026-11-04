Что со светом: на Харьковщине – аварийные отключения, когда вернут графики

Атаки на энергетику Украины не прекращаются. Атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации, констатировал первый заместитель Министра энергетики Артем Некрасов. Он отметил, что аварийные отключения сейчас вынужденно действуют в Харьковской области.

«Причина – повреждение оборудования вследствие предыдущих атак и снижение уровня напряжения в высоковольтной сети. Возвращение к графикам состоится после стабилизации ситуации в энергосистеме», – объяснил Некрасов.

По его словам, самая сложная ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторами систем распределения применяются сетевые ограничения. Там серьезные повреждения энергооборудования.

«В течение дня ситуация может изменяться. Следите за сообщениями операторов систем распределения в своих регионах. Именно на их официальных ресурсах публикуют актуальную информацию о графиках отключений и возможных изменениях», — отметил Некрасов.

Видео: Минэнерго

Напомним, первые масштабные отключения в Харькове в новом отопительном сезоне произошли 3 ноября. Ночью и утром российская армия совершила массированную атаку на украинскую энергосистему. По объекту теплообеспечения и энергетики Харькова ночью попали две ракеты «Искандер-М», заявил в эфире нацмарафона директор департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Богдан Гладких. Утром произошел еще один «прилет» по энергетическому объекту – на этот раз «Бандероли». В отдельных районах Харькова временно приостановили подачу тепла и горячей воды. Также произошли длительные аварийные отключения электричества — местами по восемь часов подряд. Сбоила работа метро и наземного электротранспорта.

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